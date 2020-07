Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg/Schwarzwald-Baar-Kreis) Beschädigung eines Gaststättenschildes (27.07.2020)

Triberg (ots)

Beschädigungen an einem Gaststättenschild und der Fassadenplatte sind Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen gegen 9 Uhr in der Hintertalstraße ereignet hat. Den Schaden verursachte der Unbekannte vermutlich beim Rangieren. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Triberg, Tel. 07722/916071-0, zu informieren.

