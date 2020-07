Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch (24.07.-26.07.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein unbekannter Täter gelang auf noch unbekannte Art und Weise im Zeitraum von Freitag, 13 Uhr, bis Sonntag, 08.30 Uhr, in ein leerstehendes Gebäude in der Schertlestraße. Im Inneren trat er zwei Türen ein und durchsuchte sämtliche Schränke. Entwendet wurde jedoch nichts. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Villingen, Tel. 07721/601-0, zu wenden.

