Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Döggingen

Landkreis Konstanz) Spritztour mit Schaufellader (25.07.-26.07.2020)

Bräunlingen - Döggingen (ots)

Ein unbekannter Täter schlug in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Glastür eines Schaufelladers ein, der in Döggingen auf einer Wiese entlang der K 5739 auf dem Verbindungsweg in Richtung Schosenhof stand. Mit diesem fuhr er auf der Wiese umher und beschädigte hierbei die auf Paletten gestapelten 25-Kilo-Säcke und ein Verkehrszeichen. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771/83783-0, zu informieren.

