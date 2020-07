Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach/Landkreis Konstanz) Arbeitsunfall (27.07.2020)

Stockach (ots)

Schwere Verletzungen hat am Montag gegen 8.30 Uhr ein 41-jähriger Arbeiter auf einer Baustelle in der Industriestraße erlitten. Der Mann war mit Vorarbeiten der Baustelle beschäftigt, als ein 40-jähriger Arbeiter mehrere Meter oberhalb des Geschädigten an einen Spannschoss geriet. Der Spannschoss fiel hinunter und traf den Mann am Kopf, weshalb er nach der medizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus vom Rettungsdienst gebracht wurde. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

