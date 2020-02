Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Randalierer in Gewahrsam genommen

Hamm-Pelkum (ots)

Er beschädigte mehrere geparkte Autos auf der Basaltstraße in Hamm Pelkum: Daher wurde ein 34-jähriger Dortmunder am Dienstag, 18. Februar, um 4.10 Uhr in Gewahrsam genommen. Es war ein Sachschaden von zirka 250 Euro an einem Seat und einem Kia entstanden. (lt)

