Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Parfüm-Dieb gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem Ladendiebstahl am Montag, 17. Februar, in einer Parfümerie an der Weststraße sucht die Polizei einen Tatverdächtigen. Gegen 17.45 Uhr konnte eine Mitarbeiterin beobachten, wie der Unbekannte das Geschäft betrat, zwei Parfüms einsteckte und anschließend in Richtung Martin-Luther-Straße flüchtete. Der Flüchtige ist zirka 28 Jahre alt, 1,90 Meter groß, hat eine schlanke Statur und eine auffällig spitze Nase. Er trug eine dunkle Hose und ein dunkelgrünes Oberteil. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

