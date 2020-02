Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Businsasse bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Leicht verletzt wurde ein 27-jähriger Fahrgast eines Linienbusses bei einem Verkehrsunfall am Montag, 17. Februar, gegen 19.50 Uhr an der Kreuzung Neue Bahnhofstraße/Friedrichstraße. Der Linienbus musste dabei eine Vollbremsung machen, um einen Zusammenstoß mit einem grauen VW Passat zu verhindern. Der Passat war zuvor von der Neuen Bahnhofstraße nach links in die Friedrichstraße abgebogen, um diese in südliche Richtung zu befahren. Der 27-Jährige stürzte bei der Bremsung. Er begab sich selbstständig in ein naheliegendes Krankenhaus, wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Die Fahrerin des Passats setzte ihre Fahrt weiter fort, da sie den Sturz des Insassen nicht bemerkt hatte. Hinweise auf die Fahrerin nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 entgegen. (kt)

