Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Karlsruhe (ots)

Bei einem Auffahrunfall in Bretten wurde am Dienstagmorgen eine Person leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Nach bisherigem Kenntnisstand war eine 19-jährige Pkw-Fahrerin gegen 09:45 Uhr auf der Pforzheimer Straße unterwegs. Vermutlich aufgrund zu geringen Abstands fuhr sie auf den verkehrsbedingt vor ihr wartenden Pkw einer 57-Jährigen auf, welcher durch den Zusammenstoß auf ein weiteres Fahrzeug eines 55-Jährigen aufgeschoben wurde. Bei dem Unfall zog sich die 57-jährige Autofahrerin leichte Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell