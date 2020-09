Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stuttensee - Einbrecher erbeutet Bargeld

Karlsruhe (ots)

Bargeld im unteren dreistelligen Bereich hat ein Dieb am Dienstagmittag in der Hildastraße in Stutensee erbeutet.

Zwischen 12:30 Uhr und 14:00 Uhr verschaffte sich der Eindringling gewaltsam Zutritt in eine Erdgeschosswohnung in einem Zweifamilienhaus. Im Inneren durchsuchte er sämtliche Räume und öffnet dabei Schränke sowie Schubladen. Mit seiner aufgefundenen Beute verschwand der Täter bislang unerkannt.

Zeugen hierzu werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Telefonnummer 0721 967180 in Verbindung zu setzen.

