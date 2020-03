Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw aufgebrochen

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Straße Tannenweg in einen dort geparkten Pkw ein. In der Zeit zwischen dem 10. März (Dienstag), 21.30 Uhr und dem 11. März (Mittwoch), 5.30 Uhr, öffneten sie unter anderem das Handschuhfach auf der Suche nach Beute. Die Täter entwendeten auf den ersten Blick allerdings nichts, ließen aber eine Armbanduhr zurück, die sichergestellt wurde. Die Ermittlungen dauern an.

