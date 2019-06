Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Körperverletzungsdelikt gesucht

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Am Dienstag, 11. Juni, saßen mehrere Jugendliche auf einer Bank an einem Wirtschaftsweg hinter dem dortigen Friedhof, der in Richtung Adolfosee führt. Sie gaben an, Döner gegessen und das Papier auf den Boden gelegt zu haben. Der Wind habe es dann auf eine nebenliegende Koppel geweht. Als sie dann über den Zaun auf die Weide geklettert wären, hätte sich ihnen ein Mann auf einem Fahrrad genähert. Dieser habe einen Hund an der Leine geführt und einen Knüppel dabei gehabt. Er sei abgestiegen und habe die Jugendlichen aufgefordert, ihren Müll einzusammeln. Im Anschluss sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen und der Unbekannte habe mehrfach mit dem Knüppel auf einen 17-jährigen Jugendlichen eingeschlagen. Als dieser am Boden gelegen habe, habe sich der unbekannte Mann mit seinem Rad in Richtung Holzbrücke entfernt. Die Jugendlichen beschrieben ihn als etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und zirka 40 bis 50 Jahre alt. Er habe graue, nach hinten gekämmte, längere Haare gehabt. Bekleidet war er mit Jeans sowie einem T-Shirt. Der 17-Jährige wurde durch die Schläge leicht verletzt. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei den Mann und Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, unter der Telefonnummer 02452 920 0.

