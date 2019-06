Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 8-Jähriger angefahren

Polizei sucht Pkw Fahrerin und Zeugen

Hückelhoven (ots)

Am Donnerstag, 6. Juni, ereignete sich, gegen 18.30 Uhr, auf der Myhler Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 8-jähriger Junge leicht verletzt wurde. Er war mit seinem Fahrrad auf der Jacobastraße in Richtung Kreisverkehr unterwegs. Am Kreisverkehr Jacobastraße/Myhler Straße/Zechenring wollte der Junge die Fahrbahn der Myhler Straße überqueren und weiter in Richtung Zechenring fahren. Bevor er auf die Fahrbahn fuhr, bemerkte er einen langsam fahrenden roten Pkw. Dieser schien aber zu halten, so dass der Junge weiterfuhr. Als er sich in der Mitte der Fahrbahn befand, fuhr die Fahrerin des roten Wagens los und touchierte mit der Front das Fahrrad des Jungen. Dieser stürzte zu Boden und verletzte sich dabei. Die Frau hielt sofort an und kümmerte sich um das Kind. Als es sich beruhigt hatte und angab, nach Hause zu gehen, stieg sie in ihr Fahrzeug und fuhr davon. Ein Mann in Begleitung eines Kindes, der einen Hund an der Leine führte, sah den Jungen und bot ihm Hilfe an. Diese lehnte der 8-Jährige ab und gab an, gleich zuhause zu sein. Dort kümmerte sich die Mutter um die Verletzungen ihres Kindes und erstattete Unfallanzeige. Zur Klärung des Geschehens bittet die Polizei die Fahrerin des roten Pkw, sich zu melden. Sie war etwa 50 Jahre alt, hatte schulterlange Haare und trug eine Brille. Bekleidet war sie unter anderem mit einer grauen Weste. Auch der Mann mit Kind wird gebeten, sich zu melden. Er war etwa 175 Zentimeter groß, zirka 44 Jahre alt und von schlanker Statur. Er trug eine kurze Hose. Hinweise, auch von weiteren Unfallzeugen, nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell