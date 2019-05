Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Jugendlicher bei Polizeieinsatz auf der Morgenstraße mit Messer angetroffen

Unna (ots)

Am Freitagmittag ( 10.05.2019 ) kam es gegen 11:30 Uhr auf der Morgenstraße in Unna zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein 17 Jähriger aus Bönen mit einem Messer angetroffen werden konnte. Der Jugendliche hatte sich zuvor aus einer Arztpraxis entfernt und dabei war vom Personal der Praxis festgestellt worden, dass er ein Messer bei sich führte. Glücklicherweise hatte er damit aber keine Personen verletzt oder bedroht. Dennoch suchte die Polizei mit mehreren Streifenwagen nach ihm und um eine Gefährdung Unbeteiligter möglichst auszuschließen. Der Jugendliche konnte gesichert und an den Rettungsdienst übergeben werden, der ihn zu einer Untersuchung ins Krankenhaus brachte. Das mitgeführte Messer wurde sichergestellt.

