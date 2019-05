Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Einbruch auf Wertstoffhof - Täter durch Diensthund gestellt

Selm (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Donnerstagabend (09.05.2019) gegen 23.15 Uhr die Polizei benachrichtigt, als er auf dem Betriebsgelände der Stadtwerke in der Industriestraße Geräusche vernahm und eine Person mit einer Taschenlampe gesehen hat. An einer Stelle bemerkten die Beamten, dass der Zaun dort zerschnitten war. Neben den Streifenwagenbesatzungen war auch der Diensthund Scott mit seinem Diensthundeführer eingesetzt. Bei der Durchsuchung des Geländes stellte Scott einen 39-jährigen Selmer fest, der sich bei dessen Anblick widerstandslos festnehmen ließ. Der Mann wurde zur Polizei gebracht von wo er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen anschließend wieder entlassen wurde.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell