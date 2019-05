Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbruch in Mobilfunkgeschäft - Täter schlugen Scheibe mit Gullydeckel ein

Kamen (ots)

In der Nacht zu Freitag (10.05.2019) hörte eine Zeugin gegen 2 Uhr verdächtige Geräusche im Bereich eines Mobilfunkgeschäftes an der Weststraße. Sie sah aus dem Fenster und konnte zwei männliche Personen erkennen, die durch ein Loch in der Scheibe in das Geschäft einstiegen. Einer der Täter versteckte beim Verlassen etwas unter seinem Pullover. Beide flüchteten anschließend in Richtung Adenauer Straße.

Nach ersten Ermittlungen haben die Täter die Schaufensterscheibe mit einem Gullydeckel eingeworfen und mehrere Handys entwendet.

Täterbeschreibung: beide etwa 16 bis 18 Jahre alt und schlank. Einer bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenshirt mit weißen Ärmeln, der andere mit einem weißen Kapuzenshirt.

Wer hat noch Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

