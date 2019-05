Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Raub auf Lottogeschäft - Täter drohte Geschädigter mit Messer

Kamen (ots)

Am Freitagmorgen (10.05.2019) betrat gegen 8.30 Uhr ein unbekannter Mann ein Tabak- und Lottogeschäft an der Weststraße. Er orderte Zigaretten und als die 65 jährige Angestellte sich umdrehte, trat der Täter neben die Geschädigte und bedrohte sie mit einem Messer. Die Frau wollte nach hinten ausweichen und stürzte dabei. Zudem schrie sie laut und trat um sich. Der Täter flüchtete daraufhin ohne Beute aus dem Geschäft. Die 65 Jährige verletzte sich bei dem Sturz leicht und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, bekleidet mit blauer Jeanshose, dunkler Jacke, grauem Basecap mit schwarzem Schirm und weißer Aufschrift und grauem Halstuch vor dem Gesicht. Er trug rote Schuhe mit weißem Sohlen. Bei dem Messer soll es sich um eine Art Jagdmesser mit dunklem Griff gehandelt haben.

Wer kann weitere Angaben zur Tat oder dem Täter machen? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

