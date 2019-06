Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnung

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Unbekannte Täter drangen gewaltsam durch die Tür in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Röntgenstraße ein. Sie stahlen eine Spardose mit Bargeld sowie eine Spielekonsole. Die Tat ereignete sich am Dienstag (11. Juni), zwischen 13.15 Uhr und 14 Uhr.

