Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Hückelhoven (ots)

Am 10. März (Dienstag), zwischen 13.15 Uhr und 15.30 Uhr, hebelten unbekannte Täter das Gartentor eines Hauses an der Glück-Auf-Straße auf. Im Anschluss warfen sie die Scheibe der Terrassentür ein und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren durchwühlten die Täter die Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell