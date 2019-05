Polizei Düren

POL-DN: Pkw-Führer missachtet Vorfahrt

Düren (ots)

Freitagnachmittag, gegen 15.30h, befuhr ein 80-jähriger Dürener mit seinem Pkw die L 13 aus Richtung Lendersdorf kommend in Fahrtrichtung K 27. An der Einmündung zur K 27 beabsichtigte der Dürener, nach links in Richtung der Ortslage Kufferath abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 35-Jährige aus der Gemeinde Kreuzau die vorfahrtberechtigte K 27 mit ihrem Pkw aus Richtung Kufferath kommend in Fahrtrichtung Birgel. Mit in dem Fahrzeug befanden sich ihre ein- und dreijährigen Kinder. Beim Abbiegevorgang des 80-jährigen Düreners kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei zog sich die 35-jährige Fahrzeugführerin leichte Verletzungen zu. Die beiden Kinder wie auch der 80-jährige Dürener, blieben augenscheinlich unverletzt. Es entstand an beiden Fahrzeugen schwerer Sachschaden. Die Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit.

