Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Transporter aufgebrochen

Heinsberg-Oberbruch (ots)

An der Straße Amselweg wurden in der Zeit zwischen Montag (9. März), 19 Uhr und Dienstag (10. März), 7.15 Uhr, an einem dort abgestellten Transporter zwei Scheiben eingeschlagen. Aus dem Innenraum entwendeten die Täter drei Akkuschrauber, eine Säge, einen Staubsauger sowie zwei Werkzeugtaschen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell