Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Parkender PKW beschädigt; Unfallflucht

Bernkastel-Kues (ots)

Am 03.08.2020 wurde in der Zeit von 17:40 Uhr - 20:00 Uhr auf dem Parkplatz in Bernkastel, in der Nähe des Schiffsanlegeplatzes unterhalb der Verbandsgemeindeverwaltung, an einem geparkten PKW der rechte Kotflügel beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 EUR. Der Verursacher fuhr anschließend weiter, ohne den Unfall der Polizei zu melden. An dem PKW konnte weißer Farbabrieb festgestellt werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues; 06531/95270.

