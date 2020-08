Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfall durch nicht gesichertes Fahrzeug; Unfallflucht

Bitburg / Irrel (ots)

Am vergangenen Freitag, etwa zwischen 15:30 und 16:30 Uhr, parkte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer seinen PKW in der Talstraße in Irrel. Nachdem dieser sein Fahrzeug verlassen hatte, rollte der PKW mangels Sicherung rückwärts die etwas abschüssige Talstraße hinunter und beschädigte zunächst einige Deko-Elemente eines Vorgartens und kam dann auf der gegenüberliegenden Straßenseite in einer Hecke zum Stillstand. Nach dem Unfall eilte ein Mann zu dem Fahrzeug und fuhr mit diesem davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der PKW ist dunkelblau lackiert und hat BIT-Kennzeichen und dürfte im Heckbereich beschädigt sein. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bitburg, Telefon: 06561-96850.

