Polizei Korbach

POL-KB: Diemelsee-Flechtdorf - Pedelec aus Carport gestohlen

Korbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendete ein Unbekannter ein Pedelec aus einem Carport in Flechtdorf.

Der Besitzer stellte den Diebstahl am Freitagmittgag fest. Er hatte sein Fahrrad an die Decke seines Carports in der Niedere Straße gehängt und mit einem Schloss gesichert. Es handelt sich um ein blau-schwarzes E-Mountainbike der Marke Fischer, Typ EM 1762 Fully, im Wert von etwa 1.500 Euro.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631/971-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle

