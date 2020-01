POL-LER: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 23.01.2020.

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Diebstähle aus Pkw im Stadtgebiet Leer

Leer - In der Zeit von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr wurden der Polizei am Mittwochnachmittag insgesamt vier weitere Diebstahlstaten aus Fahrzeugen im Stadtgebiet gemeldet. Die Taten ereigneten sich auf einem Parkplatz an der Großen Bleiche, in der Hajo-Unken-Straße, in der Christine-Charlotten-Straße und in der Edzardstraße. In allen Fällen wurden Seitenscheiben der angegangenen Pkw, darunter drei VW und ein Skoda, eingeschlagen und in drei Fällen darin befindliche Taschen entwendet. Die bislang unbekannten Täter entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden wird auf eine untere vierstellige Summe geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Moormerland - Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

Moormerland - Am Mittwochabend kam es gegen 20:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Tergaster Straße, bei dem ein 73-jähriger Mann aus Ihlow als Fahrer eines Pkw Mercedes unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 73-jährige Mann die Tergaster Straße in Richtung Oldersum, als er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Renault touchierte und stark beschädigte. Während der Unfallaufnahme ergab sich für die eingesetzten Polizeibeamten der Verdacht, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 1,12 Promille. In der Folge wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Der Mercedes des Mannes musste abgeschleppt werden.

Emden - Diebstahl aus Kellerraum

Emden - In der Zeit von Montagabend bis Mittwochnachmittag kam es in der Ludwig-Uhland-Straße zu einem Diebstahl aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten bislang unbekannte Täter durch Einwirken auf eine Schließvorrichtung in den Kellerraum. Sie entwendeten im Anschluss Werkzeuge und ein Baustellenradio. Unerkannt entfernten sie sich anschließend mit dem Diebesgut im mittleren dreistelligen Gesamtwert in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Emden - Alkoholisierter Fahrzeugführer begibt sich zur Polizei

Emden - Am Mittwochmittag fuhr ein 60-jähriger Mann aus Emden mit seinem Pkw zu seiner Arbeitsstätte. Dort angekommen wurde ihm durch den Arbeitgeber die Aufnahme der Tätigkeit aufgrund einer vermeintlichen Alkoholisierung verwehrt. Der Mann, der von seiner Unschuld überzeugt war, ließ sich auf eigenen Wunsch zu der örtlichen Polizeidienststelle bringen. In einem Gespräch mit den Polizeibeamten ergab sich auch für diese der Verdacht einer Alkoholisierung. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 1,53 Promille. In der Folge wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Der Mann wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

