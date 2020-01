POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 21.01.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Diebstahl eines E-Scooters

Emden - In dem Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen wurde ein schwarzer E-Scooter der Marke Tier durch einen unbekannten Täter entwendet. Der E-Scooter war zuvor verschlossen auf einem Fahrradparkplatz für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums in der Bolardusstraße abgestellt worden. Der Schaden bemisst sich auf eine höhere, dreistellige Summe. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Emden gebeten.

Emden - Feststellung diverser Verstöße nach Verkehrskontrolle

Emden - In der heutigen Nacht, gegen 01:40 Uhr, beabsichtigten Beamte der Polizei Emden eine Verkehrskontrolle einer Mercedes, A-Klasse in der Straße "Am Delft" durchzuführen. Der Fahrer der A-Klasse setzte jedoch seine Fahrt, trotz entsprechender Anhaltsignale durch die Polizei, in Richtung Neutorstraße fort. An der Einmündung der Neutorstraße/Agterum missachtete der Fahrer eine auf Rot geschaltete Lichtzeichenanlage. Erst in der Straße "Zwischen beiden Bleichen" konnte der Pkw schließlich gestoppt und kontrolliert werden. Während sich die beiden Beamten in Richtung der A-Klasse begaben, wechselten der Fahrer und die 29-jährige Beifahrerin die beiden Plätze. Der Grund ergab sich aus der anschließenden Überprüfung. Der 27-jährige ursprüngliche Fahrer des Mercedes war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem stellten die Beamten Anhaltspunkte für eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,85 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den 27-jährigen wird nun ermittelt.

Leer - Nachtrag zur Verkehrsunfallmeldung vom 18.01.2020: Unfallbeteiligter verstorben

Leer - Am vergangenen Freitagvormittag war es auf dem Radweg des Ostersteges zu einem Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung gekommen. Der 91-jährige Mann aus Leer, der mit seinem elektronischen Rollstuhl gestürzt war und dadurch schwere Kopfverletzungen erlitt, erlag am gestrigen Abend seinen Verletzungen.

Westoverledingen - Diebstahl aus Praxis

Westoverledingen - Am gestrigen Nachmittag, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 15:15 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter eine Physiotherapiepraxis in der Bahnhofstraße. Während eines unbeobachteten Momentes entwendete der Täter zwei Geldkassetten aus dem Eingangsbereich. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Weener - Diebstahl aus Pkw

Weener - Am gestrigen Abend kam es in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 20:00 Uhr zu einem Diebstahl einer Handtasche aus einer schwarzen Mercedes, B-Klasse. Die Beifahrerscheibe des Pkw, der zum Tatzeitpunkt im "Alten Schulweg" abgestellt war, wurde durch einen bislang unbekannten Täter eingeschlagen und die Handtasche samt Personaldokumente und Bargeld entwendet. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang noch einmal an die Bürgerinnen und Bürger, keine Wertgegenstände in Fahrzeugen zurückzulassen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Borkum - Telefonkabel zerschnitten

Borkum - In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Samstagnacht wurde ein Telefonkabel eines Mehrparteienhauses in der Upholmstraße augenscheinlich mutwillig beschädigt. Das Mehrparteienhaus befindet sich in unmittelbarer Nähe eines größeren Parkplatzes am Anfang der Upholmstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen zerschnitt der Täter das Telefonkabel, welches sich an der Gebäudeaußenseite befand. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Borkum in Verbindung zu setzen.

