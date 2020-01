POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 20.01.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ++ Körperverletzung - Zeugen gesucht! ++ Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht! ++

Leer - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Leer - Zu einer Widerstandshandlung, begangen durch zwei Männer aus Leer, kam es am gestrigen, frühen Morgen gegen 04:30 Uhr in der Straße "An den Gärten" in Höhe eines dortigen Tennisvereines. Durch den Vorfall wurde ein Beamter leicht verletzt. Unmittelbar zuvor waren die eingesetzten Beamten zu einer Körperverletzung in einer Diskothek im Windelkampsweg gerufen worden. Ein Mitarbeiter der Diskothek wies die Beamten bei deren Eintreffen darauf hin, dass der mutmaßliche Täter der Körperverletzung fußläufig zusammen mit zwei männlichen Personen in Richtung der Straße "An den Gärten" geflüchtet sei. Die Beamten konnten die Personengruppe noch in der Straße antreffen. Die beiden Männer aus Leer versperrten dem Funkstreifenwagen den Weg und ermöglichten einer weiteren männlichen Person somit die Flucht vor den Beamten. Nachdem Unterstützungskräfte zum Einsatzort hinzugezogen wurden, wurden die beiden Männer angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung weigerten sich die beiden Männer gegen die polizeilichen Maßnahmen. Sie hakten sich ineinander und äußerten gegenüber den Beamten, dass sie keine Maßnahmen dulden werden. Die Beamten trennten die Männer daraufhin. Dabei setzten sie sich vehement zur Wehr und schlugen in Richtung der eingesetzten Beamten. Hierdurch wurde einer der Beamten leicht im Gesicht verletzt. Nachdem die Männer zu Boden gebracht worden waren und fixiert wurden, wurden sie zur Dienststelle verbracht. Die beiden Männer, im Alter von 37 und 19 Jahren, wurden nach den durchgeführten Maßnahmen auf der Dienststelle wieder entlassen. Gegen beide Personen wird nun ermittelt.

Emden - Körperverletzung - Zeugen gesucht!

Emden - Zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 40-jährigen Mannes aus Emden kam es am gestrigen Morgen, gegen 04:55 Uhr, in der Straße "Zwischen beiden Märkten" in Höhe eines dortigen Optikers. Nach derzeitigen Informationen hatten sich der 40-jährige und seine Ehefrau vom "Neuen Markt" in Richtung des Taxistandes "Am Stadtgarten" begeben. Auf dem Weg dorthin kam es zu einem Streitgespräch zwischen dem 40-jährigen und einer weiteren, männlichen Person. Daraufhin mischten sich weitere, unbekannte Personen in das Streitgespräch ein. In der Folge wurde der 40-jährige vermutlich mit einer Bierflasche am Kopf verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen traten daraufhin mehrere Personen auf den am Boden liegenden Emder ein. Der 40-jährige wurde umgehend in ein Krankenhaus verbracht. Er erlitt schwere Gesichtsverletzungen. Die Polizei konnte keine Personen an der Einsatzörtlichkeit antreffen. Zeugen, darunter ein Mann und eine Frau, sollen die Tat mitbekommen haben. Diese und auch weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht!

Leer - Am letzten Dienstagmittag, den 14.01.2020, gegen 12:30 Uhr, kam es in der Straße "Am Bahndamm" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Ein 35-jähriger Mann aus Westoverledingen befand sich mit seinem Fahrrad am rechten Fahrbahnrand der Straße "Am Bahndamm", als ein Pkw dieselbe Straße in Richtung Logaer Weg befuhr und mit dem 35-jährigen und seinem Fahrrad in Höhe des dortigen Sportplatzes kollidierte. Der Mann aus Westoverledingen stürzte und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem beteiligten Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kleintransporter gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Leer - Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Verkehrsunfall geben können, der sich am gestrigen Vormittag, in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr an der Deichstraße ereignet haben soll. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein Fahrzeug die Auffahrt der B436 an der Deichstraße in Fahrrichtung Weener. An der dortigen Verkehrsinsel kam der Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen sowie einem Leitpfosten. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich nach ersten Informationen um einen dunklen Daimler Kleinwagen gehandelt haben.

Leer - In der Zeit zwischen Freitagabend und heute Vormittag wurde auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der Straße "Logaer Weg", Ecke "Hohe Loga" ein grauer Ford Fiesta durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer am Heck beschädigt. Zeugen werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

