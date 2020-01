Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 19.01.2020

Leer/Emden (ots)

++ Versuchter Handtaschenraub ++ Versuchter Diebstahl aus Lebensmittelgeschäft ++ Diebstähle aus Wohnhäusern ++ Fahren unter Rauschmitteleinfluss ++ Fahren unter Alkoholeinfluss ++

Emden - Versuchter Handtaschenraub

Am 18.01.2020, zwischen 18:15 und 18:30 Uhr, geht eine 62-jährige Emderin in der Innenstadt durch eine Fußgängerpassage, die zur Großen Straße führt. In Höhe der Einmündung zur Kirchstraße nähert sich ein bislang unbekannter Täter und versucht, ihr die über die Schulter getragene Handtasche zu entreißen. Die Frau wehrt sich und hält ihre Tasche fest. Schließlich schreit sie die Person an, so dass diese von der weiteren Tatausführung absieht und mit einem Fahrrad über die Große Straße in Richtung Rathaus flüchtet. Nach ihrer Beschreibung könnte es sich bei dem Täter auch um eine Frau gehandelt haben, da das Gesicht bedeckt war. Der Täter oder die Täterin wird wie folgt beschrieben: ca. 170 cm groß, lange, blonde Haare, pink-beige Jacke, 30 bis 40 Jahre alt, normale Statur. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Rhauderfehn - Versuchter Diebstahl aus Lebensmittelgeschäft

In der Zeit von Samstag, 21:00 Uhr, bis Sonntag, 01:00 Uhr, versuchen aktuell unbekannte Täter die Zugangstür zu einem Blumenladen in einem Lebensmittelverbrauchermarkt gewaltsam zu öffnen. Da bei diesem Versuch die Alarmanlage ausgelöst wird, verlässt man fluchtartig den Tatort. Die Polizei hat den Tatort aufgenommen und Spuren zur Feststellung des Täters gesichert.

Uplengen - Diebstähle aus Wohnhäusern

Am Samstag, im Zeitraum zwischen 08:30 Uhr und 19:30 Uhr, ereignen sich in der Gemeinde Uplengen zwei Einbrüche in Wohnhäuser. Zunächst verschaffen sich Täter über ein aufgebrochenes Scheunentor Zugang zur Wohnung eines Geschädigten. Nach dem Öffnen diverser Schubladen und Schränke wird schließlich Bargeld im unteren vierstelligen Bereich und aus der Scheune ein Rasenmähertraktor entwendet. Außerdem verschaffen sich unbekannte Täter in der Wiesmoorer Straße in Abwesenheit der Geschädigten durch das gewaltsame Öffnen eines Küchenfensters Zugang zu einem Einfamilienhaus. Auch hier werden Schubladen und Schränke durchwühlt. Schließlich wird widerrechtlich ein mittlerer dreistelliger Geldbetrag erlangt. In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen zur Feststellung der Täter aufgenommen. Die Tatorte wurden besichtigt, Spuren gesichert und Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Emden - Fahren unter Rauschmitteleinfluss

Am Samstag, gegen 21:00 Uhr, wird der 27-jährige Führer eines PKW BMW im Emder Stadtgebiet kontrolliert. Da bei dem in Emden gemeldeten Mann Anhaltspunkte für einen vorherigen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden, wird ein entsprechender Vortest durchgeführt, der den Verdacht bestätigt. Somit wird eine Blutentnahme gegen den Mann angeordnet und die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Leer - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am frühen Sonntag, gegen 03:00 Uhr, gerät ein 49-jähriger Leeraner mit seinem PKW VW Passat in der Bergmannstraße in eine allgemeine Verkehrskontrolle. Da der Verdacht auf eine Alkoholbeeinflussung besteht, wird ein Atemalkoholtest mit dem Ergebnis 1,52 Promille durchgeführt. Somit wird der Führerschein des Beschuldigten sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Der Beschuldigte muss sich nunmehr in einem eingeleiteten Ermittlungsverfahren verantworten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

