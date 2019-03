Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Wohnungsbrand verhindert; Herrenberg: Diebstahl von PKW

Ludwigsburg (ots)

Leonberg: Wohnungsbrand verhindert

Eine vergessene Pfanne löste am Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr einen Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Leonberger Straße in Leonberg aus. Ein Anwohner hatte seine Wohnung verlassen und den Herd nicht ausgeschaltet. Das Fett in der darauf befindlichen Pfanne begann daraufhin zu qualmen, so dass der Rauchmelder ausgelöst wurde. Ein aufmerksamer Nachbar verständigte umgehend die Feuerwehr. Daraufhin rückte die Feuerwehr Leonberg mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften an. Sie brachen die Wohnungstür auf, schalteten den Herd aus und konnten damit einen Brand verhindern. Folglich kam es zu keinem Sachschaden.

Herrenberg: Diebstahl von PKW

Vermutlich am späten Dienstagabend kurz vor Mitternacht haben zwei unbekannte Täter einen metallicroten Mazda CX 5 mit Böblinger Kennzeichen im Wert von etwa 45.000 Euro vom Gelände eines Autohauses in der Zeppelinstraße in Herrenberg gestohlen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07031/13-00, in Verbindung zu setzen.

