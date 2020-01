Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 18.01.2020

Leer/Emden (ots)

++ Diebstahl von Kupferdachrinnen ++ Diebstahl von Reitutensilien ++ ++ Diebstahl aus Bäckerei ++ Verkehrsunfall mit Krankenrollstuhl ++

Bunde - Diebstahl von Kupferdachrinnen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag betreten unbekannte Täter in einem Neubaugebiet in Bunde unbefugt das Grundstück eines dortigen Rohbaus. Hier werden gezielt sämtliche Kupferdachrinnen und Fallrohre entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Feststellung der Täter aufgenommen. Zeugen / Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Detern - Diebstahl von Reitutensilien

In der Zeit von Donnerstag, 21:00 Uhr, bis Freitag, 00:00 Uhr, wird in einem Reitverein in Detern ein sogenannter Sattelschrank unbefugt geöffnet. Aus dem Schrank werden ein neuwertiger Dressursattel, eine Tasche mit Kandaren, eine Trense mit Gebissen, eine Gerte, ein Reithelm und Reitstiefel entwendet. Die Boxen und Ställe sind für jedermann frei zugänglich. Zeugen / Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Emden - Diebstahl aus Bäckerei

Am Freitagmorgen, im Zeitraum zwischen 05:00 und 06:00 Uhr, betreten unbekannte Täter eine Bäckereifiliale am Neuen Markt. Dort wird nach Inaugenscheinnahme durch die Täter ein Tresor geöffnet und das darin enthaltene Wechselgeld im mittleren dreistelligen Bereich entwendet.

Leer - Verkehrsunfall mit Krankenrollstuhl

Am Freitag, gegen 11:05 Uhr, ereignet sich im Ostersteg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 91-jähriger Leeraner lebensgefährliche Verletzungen erleidet. Der Mann befährt mit seinem elektronischen Rollstuhl den dortigen Radweg in Fahrtrichtung Heisfelder Straße. Beim Passieren eines Baumes fährt er mit seinem als Kleinkraftrad geltenden Fahrzeug über eine, unter den Pflastersteinen liegende, Wurzel. Es kommt zum Sturz. Der Mann erleidet schwere Kopfverletzungen und wird nach Erstbehandlung in einem örtlichen Krankenhaus mittels Rettungshubschrauber in ein regionales Unfallkrankenhaus verbracht.

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

