Polizei Wuppertal

POL-W: W Randalierer beschädigt Autos am Rott in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gestern (26.11.2019), gegen 20:45 Uhr, randalierte ein Mann auf der Straße Hohen-stein in Wuppertal-Barmen. Vermutlich mit seinem Fahrrad beschädigte er mehrere geparkte Autos. Der entstandene Schaden wird auf über 4000 Euro geschätzt. Als Polizisten den 35-Jährigen in seiner Wohnung in der Nähe aufsuchten, leistete er Widerstand und er musste in Gewahrsam gebracht werden. In seiner Wohnung konnten Marihuana pflanzen und Gegenstände für den Gebrauch der Droge festgestellt werden. Ihn erwarten nun die Fragen der Kriminalpolizei und eine Strafanzeige. (sw)

