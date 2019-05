Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung eines Pkw - Täter schlagen eine Delle ins Fahrzeugheck - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit vom 29.-30.04.2019 einen in der Mellumstraße abgestellten Pkw Mitsubishi. Das helle Fahrzeug wurde an der rechten Fahrzeugseite bzw. im Heckbereich beschädigt; nach derzeitigem Sachstand geht die Polizei davon aus, dass der Täter vermutlich gegen das Fahrzeug schlug, da diese Eindellungen über 35 cm breit sind.

Zeugen, die in den zwei Tagen in dem Bereich etwas Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

