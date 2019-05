Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pkw aufgrund eines technischen Defektes in Brand geraten

Wilhelmshaven (ots)

Wilhelmshaven. Aufgrund eines technisches Defektes geriet am Montag, den 06.05.2019, gegen 17:35 Uhr in der Peterstraße ein Pkw in Brand. Der Fahrzeugführer bemerkte den Brand im Motorbereich während der Fahrt, verließ das Fahrzeug umgehend und alarmierte die Feuerwehr, die das Feuer schnell löschen konnte. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden, der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell