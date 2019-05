Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen in Fedderwarden - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Montag, den 06.05.2019, gegen 18:46 Uhr ein 58-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf der Fedderwarder Landstraße in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr und stieß dabei frontal mit dem Pkw eines 31-jährigen Fahrzeugführers und seinem 56-jährigen Beifahrer zusammen. Die drei beteiligten Personen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand in beiden Fällen ein Totalschaden. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

