Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Kupferfallrohr und Regenrinne entwendet - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Unbekannte Täter entwendeten im Tatzeitraum von Samstag, den 04.05.2019, 18:00 Uhr, bis Montag, den 06.05.2019, 16:30 Uhr, ein Kupferfallrohr und einen Teil der kupfernen Regenrinne an einem Wohnhaus in der Kirchreihe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

