POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 22.01.2020

++ Erneut Diebstähle aus Pkw ++ Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person ++

Leer - Erneut Diebstähle aus Pkw

Leer - Gestern Nachmittag, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 16:30 Uhr, wurden der Polizei drei Diebstähle aus Pkw gemeldet. Die Taten ereigneten sich in der Graf-Erhard-Straße, Ecke Ulmenstraße, auf einem Parkplatz in der Kirchstraße sowie auf einem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Straße "Unter den Eichen". Betroffen waren ein Pkw Opel, Dacia und ein Audi. Der oder die Täter schlugen bei den betroffenen Pkw die Beifahrerscheibe ein und entwendeten die im Fahrzeug deponierten Handtaschen. Der Gesamtschaden bei diesen Taten wird auf circa 750 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu diesen Taten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen. Wie bereits gestern mitgeteilt wurde, möchten wir eindringlich darauf hinweisen, dass keine Wertgegenstände in Fahrzeugen zurückgelassen werden sollten. Die Fahrzeuge sollten immer verschlossen abgestellt werden.

Leer - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Leer - Am gestrigen Nachmittag ereignete sich gegen 14:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Georgstraße am dortigen Kreisverkehr. Ein 56-jähriger Mann aus Leer fuhr aus der Straße "Am Dock" in den Kreisverkehr in Richtung der Ledastraße ein. Hierbei wurde er von einer 51-jährigen Frau aus Papenburg übersehen, die mit ihrem Pkw, Ford Focus aus Richtung der Georgstraße in den Kreisverkehr einfahren wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Mann aus Leer und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Weiterhin wurde das Fahrrad des Leeraners beschädigt.

