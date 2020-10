POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Schwäbisch Hall - Rotlicht missachtet

Am Freitag gegen 11:40 Uhr befuhr ein 55-Jähriger mit seinem PKW Renault die Stuttgarter Straße in Richtung Michelfeld. An der Kreuzung zur Dr.-Max-Bühler-Straße missachtete er das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und fuhr in die Kreuzung ein. Hier kam es zur Kollision mit einem von links aus der Dr.-Max-Bühler-Straße kommenden PKW Toyota, der von einem 61-Jährigen gelenkt wurde. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 18.000 Euro.

Gem. Braunsbach BAB 6 - Auffahrunfall wegen stockendem Verkehr

Am Freitag gegen 17:55 Uhr befuhr eine 32-Jährige mit ihrem PKW Daimler die BAB 6 in Richtung Heilbronn. Hinter ihr fuhr ein 20-jähriger Peugeot-Fahrer und dahinter eine 20-jährige Fiat-Fahrerin. Wegen einer Verkehrsstockung mussten die 32-Jährige und der Peugeotfahrer die Geschwindigkeit deutlich verringern. Dies wurde von der Fiat-Fahrerin offenbar zu spät erkannt, weshalb sie auf den Peugeot auffuhr, der daraufhin links an dem PKW Daimler entlang geschoben wurde. Die Fiat-Fahrerin und die 32-Jährige erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Schadenshöhe beträgt etwa 18.500 Euro.

Gem. Obersontheim - Allein beteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Am Freitag gegen 20:30 Uhr befuhr ein 26-Jähriger mit seinem PKW Fiat die Kreisstraße von Merkelbach in Richtung Untersontheim. In einer scharfen Linkskurve kam er aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

