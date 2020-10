Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Zu schnell in Kurve

Am Samstag gegen 15 Uhr befuhr ein 23-jähriger BMW die Robert-Bosch-Straße vom Kreisverkehr beim McDonald aus Richtung Heidenheim kommend in Richtung Stuttgart. Ca. 50 m nach dem Verlassen des Kreisverkehrs am Aalener Dreieck geriet der BMW auf der regennassen Fahrbahn infolge nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte rechtsseitig gegen die Leitplanke. Anschließend entfernte sich der 23-Jährige unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Er setzte seine Fahrt bis zur nächstgelegenen Tankstelle fort und verständigt von dort einen Abschleppdienst. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Unfall und meldete den Schaden an der Leitplanke der Polizei. In der Folge konnte der Fahrer noch an der Tankstelle angetroffen und zur Verantwortung gezogen werden. An der Leitplanke entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro - am BMW ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Aalen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Zwischen 13.25 und 20.30 Uhr wurde am Samstag ein in der Jahnstraße geparkter Peugeot 206 von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Unbekannte befuhr die Jahnstraße in Richtung Stadtmitte und streifte hierbei den ordnungsgemäß geparkten Peugeot. Anschließend fuhr der Unbekannte einfach weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel. 07361/ 5240, entgegen.

