Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Holzhaufen brannte- Polizei vermutet Brandstiftung

Gallin (ots)

In einem Waldstück bei Gallin ist am Montagnachmittag ein Holzhaufen in Brand geraten. Die Flammen griffen in weiterer Folge auf eine ca. 150 Quadratmeter große Brachfläche über. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand kurz darauf. Die Polizei vermutet derzeit Brandstiftung und hat eine Anzeige aufgenommen.

