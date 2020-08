Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrer nach Zusammenstoß mit LKW lebensbedrohlich verletzt

Hagenow (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem LKW und einem PKW ist am Montagvormittag auf der B 321 zwischen Hagenow und Bandenitz ein Mann lebensbedrohlich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war gegen 09:30 Uhr ein LKW aus noch ungeklärter Ursache auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren, in dessen Folge sich der PKW überschlug und gegen einen Baum geschleudert wurde. Ersthelfer befreiten den 74-jährigen deutschen Autofahrer zunächst aus dem Unfallauto, bevor er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht wurde. Am PKW des Unfallopfers entstand erheblicher Sachschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die B 321 bis 13:30 Uhr voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur Unfallursache und hat hierzu auch einen technischen Sachverständigen hinzugezogen.

