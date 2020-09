Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, B28 - Fahrbahn beschmutz, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Die Beschäftigten der Straßenmeisterei stellte am Dienstagmorgen eine Fahrbahnverunreinigung auf dem Parkplatz des Korker Baggersees in Fahrtrichtung Oberkirch fest. Die Arbeiter meldeten die pulverige Substanz gegen 8 Uhr als Gefahrgut bei der Feuerwehr. Nach derzeitigem Sachstand handelt es sich um einen kalkhaltigen Stoff. Die Feuerwehr verlud die Substanz, die sich am rechten Rand der asphaltierten Fahrbahn auf einer Fläche von etwa zwei Quadratmetern erstreckte, in einen Metallbehälter. Eine Straßensperrung war nicht von Nöten. Wie es zu der Verunreinigung kam, ist bislang unklar und Teil der Ermittlungen der Fachabteilung Gewerbe und Umwelt. Es könnte sich möglicherweise um eine widerrechtliche Abfallentsorgung oder ein defektes Transportfahrzeug handeln. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 0781 21-2700 bei den Ermittlern. /jh

