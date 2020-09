Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - 37-Jähriger ausgeraubt und schwerverletzt

Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Nach einem Vorfall in der Bahnhofstraße im Bereich der Einkaufspassage Hilberthof am Samstagmorgen gegen 04:00 Uhr haben Beamte des Kriminalkommissariats Rastatt die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 37 Jahre alter Mann von vier männlichen Personen angegriffen und ausgeraubt worden sein. Nachdem dem 37-Jährigen zunächst eine Flüssigkeit ins Gesicht gesprüht wurde, bei der es sich mutmaßlich um Pfefferspray gehandelt haben dürfte, wurde er durch mehrere Schläge so schwer verletzt, dass eine stationäre Aufnahme in einer nahegelegenen Klinik erforderlich wurde. Während der Tat sollen ihm Geldbeutel, EC-Karte und Bargeld entwendet worden sein. Anschließend gingen die Angreifer flüchtig, wobei im Zuge der Fahndungsmaßnahmen ein 21-Jähriger vorläufig festgenommen werden konnte. Ein weiterer Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 175 cm groß, schwarze kurze Haare, bekleidet mit schwarzen Sportschuhen, dunkler Hose und schwarzem Kapuzenpulli. Er hatte eine helle Umhängetasche bei sich. Eine Beschreibung der weiteren Täter liegt nicht vor.

Zwischenzeitlich wird über die Sozialen Medien ein Video der Tat verbreitet. Mögliche Zeugen des Vorfalls bzw. Personen, welche den Hersteller des Videoclips kennen oder Angaben zur Weiterverbreitung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 mit den Ermittlern der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. /ch

