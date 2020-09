Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Randaliert und Widerstand geleistet

Kehl (ots)

Nachdem ein Trio in der Nacht zum Mittwoch eine geschlossene Eingangstür an einer Bar in der Hauptstraße eingeschlagen hatte, mussten mehrere Streifen der Polizei anrücken. Die drei mutmaßlichen Unruhestifter entfernten sich kurz nach 3 Uhr von der Shisha-Bar, an der sie wohl zuvor eine Tür beschädigt hatten, und kamen wenig später mit einem Baseballschläger und einem Holzstock bewaffnet wieder zurück. Der Besitzer der Bar steckte zahlreiche Beleidigungen ein, bis es schlussendlich zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten kam. Die 33-Jährige des Trios zerkratze zwischenzeitlich wohl noch den Mercedes des Barbetreibers. Die Polizisten konnten die Lage daraufhin entspannen und einen 32-Jährigen mit Verdacht auf Sachbeschädigung vorläufig festnehmen. Ein Begleiter des Trios ging anschließend aggressiv auf zwei der Beamten los und leistete massiven Widerstand, als er von den Polizisten überwältigt werden musste. Die Gesetzeshüter mussten sich zudem üble Beleidigungen anhören. Die Nacht endete für den 29-Jährigen im Polizeigewahrsam. Die Hintergründe des tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte und der Sachbeschädigung sind Gegenstand weiterer Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Kehl. /jh

