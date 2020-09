Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Getrunken und geschlagen

Gaggenau (ots)

Nach einer Körperverletzung am Dienstagabend haben die Beamten des Polizeireviers Gaggenau die Ermittlungen eingeleitet. Ein 40-Jähriger und ein 65-Jähriger ließen in einer Gaststätte in der August-Schneider-Straße den Alkohol fließen, als der 40-Jährige dem älteren Kontrahenten gegen 20.20 Uhr beim Verlassen des Lokals einen Schlag ins Gesicht verpasste. Die Nase des 65 Jahre alten Mannes wurde durch den Schlag in Mitleidenschaft gezogen und leicht verletzt. Die genauen Hintergründe der Körperverletzung sind bislang unklar. Der mutmaßliche Rowdy konnte durch die Streife nach einer alkoholisierten Autofahrt in seiner Wohnung angetroffen werden. /jh

