Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Schwere Brandstiftung

Rastatt (ots)

Nach ersten Erkenntnissen der ermittelnden Beamten der Kriminalpolizei dürfte die psychische Ausnahmesituation eines 49 Jahre alten Mannes am frühen Dienstagabend zum Brand in einer Wohnung in der Ottersdorfer Straße geführt haben. Der Mann soll demnach kurz nach 4 Uhr ein Feuer gelegt und das Mehrfamilienhaus anschließend verlassen haben. In der Wohnung des mutmaßlichen Feuerlegers entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Alle anderen Bewohner konnten das Anwesen rechtzeitig verlassen, sodass niemand verletzt wurde. Der Endvierziger sieht sich nun mit einem Strafverfahren wegen schwerer Brandstiftung konfrontiert.

/ya

