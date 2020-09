Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Vimbuch - Radfahrerin gestürzt

Bühl, Vimbuch (ots)

Nach einem ordnungsgemäßen Überholmanöver kam am Dienstagabend eine 62-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Die Dame radelte kurz nach 19 Uhr auf der Werkstraße in Richtung Süden, als sie auf der Höhe zur Einmündung "Im Hasengarten" von einem Lastwagen und einem weiteren Verkehrsteilnehmer überholt wurde. Warum die Frau letztlich ins Straucheln kam und stürzte, ist nach aktuellen Erkenntnissen unklar. Die Zweiradfahrerin erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in die Stadtklinik gebracht. Der Sachschaden an dem Damenrad beziffert sich auf rund 100 Euro.

/jh

