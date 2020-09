Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Diersheim - Zeugenaufruf nach zerstörten Bienenvölkern

Bild-Infos

Download

Rheinau, Diersheim (ots)

Wie der Polizei nun angezeigt wurde, kam es im Laufe der vergangenen Woche zwischen dem 25. August, 12 Uhr, und dem 29. August, 17 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einem Bienenstand im Forellenweg. Bislang Unbekannte beschädigten im Gewann "Bellenhütte" insgesamt 18 Bienenvölker. Durch das Herunterstoßen der Lagerstangen wurden nach derzeitigem Sachstand auch die fleißigen Helfer in Mitleidenschaft gezogen. Der Imker musste nicht nur einen Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro, sondern auch einen Bienen- und vermutlich auch einen Königinnenverlust verzeichnen. Die Beamten des Polizeireviers Kehl gehen der Sachbeschädigung nach und bitten mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 07851 893-0 um Unterstützung. /jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell