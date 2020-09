Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Sasbach (ots)

Eine 19-jährige VW-Fahrerin befuhr am Montagnachmittag gegen 16.35 Uhr die L87a von Achern kommend in nördlicher Richtung. Nach ersten Erkenntnissen ordnete sie sich an der Kreuzung der K 5372 nach links ein und bog ab ohne den entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Toyota durchfahren zulassen. Es kam zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW gedreht, nach hinter geschleudert und kam auf dem Linksabbiegetreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der 28-jährige Toyota-Fahrer, seine beiden Beifahrer sowie die Unfallverursacherin verletzten sich bei dem Unfall und wurden mit Rettungswagen in nahe gelegene Kliniken gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 22.000 Euro. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

