Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Verkehrsunfall mit Verletzten

Durmersheim (ots)

Ein Verkehrsunfall hat am Montagnachmittag gegen 17.45 Uhr in der Straße "Auf dem Heilberg" zu insgesamt etwa 9.000 Euro Sachschaden und zwei Verletzten geführt. Aus bislang unbekannter Ursache setzte eine Seniorin ihren Mercedes auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes mit Vollgas zurück und beschädigte hierbei zwei Autos. In einem der beiden Wagen, der durch den Aufprall nach vorne geschoben und auf einem Bordstein hochgeschoben wurde, befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls ein Mann, der sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Die Unfallverursacherin, bei der möglicherweise ein medizinischer Notfall zum Unfallzeitpunkt vorlag, wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine nahe gelegene Klinik gebracht.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell