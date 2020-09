Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Ohne Führerschein, aber wiederholt mit Alkohol unterwegs

Appenweier (ots)

Weil er wiederholt mit Alkohol am Steuer auffiel, sieht ein Mann nun mehreren Strafanzeigen entgegen. Durch einen Zeugen wurde am Montagabend gegen 21.30 Uhr der randalierender 30-Jährige in der Ortenauer Straße gemeldet. Der Mann entfernte sich noch vor Eintreffen der Beamten aus Kehl mit seinem Auto von der Örtlichkeit und konnte durch Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei der anschließenden Kontrolle wurde nach festgestelltem Atemalkoholgeruch eine Blutentnahme angeordnet. Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorzeigen. Dieser wurde am Vortag bereits polizeilich beschlagnahmt, nachdem der 30-Jährige mit demselben Auto im Bereich Oberkirch-Nussbach unter Alkohol- und augenscheinlich auch unter Betäubungsmittelbeeinflussung gegen 19:15 Uhr von der B 28 abkam. Dadurch verursachte er auf einem Acker einen Schaden von mindestens 1.000 Euro. Wegen Straßenverkehrsgefährdung vom Sonntag und der Trunkenheitsfahrt vom Montagabend erwarten den Mann nun Strafanzeigen.

