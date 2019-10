Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Pkw-Embleme gestohlen

Zwischen Donnerstag, 17. Oktober 2019, 18.30 Uhr und Freitag, 18. Oktober 2019, 09.45 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter von insgesamt acht Fahrzeugen der Marke BMW die Embleme, wodurch ein Schaden in Höhe von 3600 Euro entstand. Die Fahrzeuge standen auf dem Gelände eines Kfz-Händlers an der Nicolaus-Otto-Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Freitag, 18. Oktober 2019, kam es um 06.10 Uhr auf der Cloppenburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg fuhr in Richtung Molbergen, als er zu einem Überholvorgang ansetzte. Hierbei übersah er eine 33-jährige Pkw-Fahrerin aus Friesoythe, die ihm entgegenkam. Es kam trotz eingeleiteter Bremsmanöver zum Zusammenstoß, durch den beide Fahrer leicht verletzt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

